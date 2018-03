Bill Skarsgård (27) hat es geschafft! Er ergatterte die Hauptrolle im Kino-Schocker "Es" und bringt als Grusel-Clown Pennywise die Zuschauer zum Schreien! Doch hinter den Kulissen ist Bill alles andere als gruselig! "Übertrieben heiß", "Er ist mein Lieblingsschauspieler und sieht so gut aus", "Das soll der Clown sein?" oder "Du bist so wunderschön", sind nur einige Kommentare der Instagram-User. Bill sorgt schon jetzt dafür, dass er der erfolgreichste Horror-Clown ever ist. Denn: In der ersten Woche spielt der Streifen über 170 Millionen US-Dollar ein – damit landet “Es” den besten Kinostart eines Horrorfilms aller Zeiten!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de