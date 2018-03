Alles aus und vorbei zwischen Maria Hering (30) und Sophia Wollersheim (30)! Nach der Trennung von ihren Männern Bastian Yotta (40) und Bert Wollersheim (66) machten die beiden Single-Ladys gemeinsame Sache und waren fortan ein Herz und eine Seele. Die Freundschaft der Miami-Babes ist aber längst Geschichte, wie Maria Promiflash auf dem Oktoberfest in München verriet: "Wir hatten eine Romanze und wie das mit Romanzen nun mal so ist – mal kommen sie mit Feuer und gehen dann auch wieder, so schnell wie ein Feuer eben erlischt."



