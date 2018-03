Gibt's bei Thore Schölermann (32) bald süße Neuigkeiten? Seit mehr als sieben Jahren ist er der Mann an der Seite von Jana Julie Kilka (30). Doch in Sachen Hochzeits- und Babyplanung lassen es die Turteltauben langsam angehen – bis jetzt? Beim Promi Charity Flohmarkt in der Mall of Berlin verrät der Der Wunschbaum-Moderator ein ganz besonderes Verlangen: "Die Sendung hat bei mir nicht nur viele Tränen und Bauchschmerzen vom Lachen ausgelöst, sondern auch, dass ich mich echt darauf freue, selbst Kinder zu bekommen. Ich bin nach der Show echt mit einem Kinderwunsch nach Hause gekommen." Wann es wohl so weit ist?



