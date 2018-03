Seit Wochen kursieren Gerüchte, zwischen Bachelorette Jessica Paszka (27) und ihrem Liebsten David Friedrich (27) sei schon längst alles wieder aus und vorbei. Während das Paar noch nach dem Rosen-Finale im TV zahlreiche Pärchen-Pics teilte, ist es in letzter Zeit ziemlich still um die Turteltauben geworden. Für viele ist klar: Da ist was im Busch. Wie sehr die Krisengerüchte die 27-Jährige mittlerweile mitnehmen, verriet sie jetzt im Promiflash-Interview im Rilano Hotel München: "Man versucht irgendwie dagegen anzukämpfen, aber es ist halt einfach nicht leicht, muss ich echt zugeben. Das ist belastend."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de