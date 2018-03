Happy Birthday! Heute feiert Samuel Koch seinen 30. Geburtstag. Zu seinem runden Ehrentag blickt Promiflash auf sein bewegtes Leben zurück. 2010 wollte er bei Wetten, dass..? mit Sprungfedern über ein fahrendes Auto hüpfen. Dabei stürzte er schwer – seither ist der Schauspieler vom Hals abwärts gelähmt. Nach vielen Monaten in der Klinik veröffentlichte er 2012 seine Autobiografie. Seit drei Jahren ist er regelmäßig in Darmstadt am Staatstheater zu sehen und mit Rollen in Sturm der Liebe, "Honig im Kopf" oder "Großstadtrevier" arbeitet er fleißig an seiner TV- und Kinokarriere. Privat ist er seit einem Jahr glücklich mit Sarah Elena Koch (32) verheiratet.



