Eine Traumhochzeit für 3.999 Euro? Das geht! Wie? Das zeigen Reality-Star Daniela Katzenberger (30) und Weddingplaner Eric Schroth (27) in ihrer neuen Show "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis". Drei Paare wollen die Wedding-Expertin in dem RTL-II-Format davon überzeugen, dass ihre Feier die Schönste ist. Der Clou: Sie haben nur ein sehr(!) geringes Budget. Wie das möglich ist und wie kreativ die Kandidaten sind, das verrät die Kultblondine Promiflash bei ihrem Besuch des Brautmodengeschäfts "De Luxe by Cecile" in Köln – wo sie nebenbei selbst noch mal in einen Traum von Weiß schlüpft. "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis", ab 28. September 2017, donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL II.



