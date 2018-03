"Sister Act" feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. In der TV-Show The View trafen sich die damaligen Darsteller rund um Whoopi Goldberg (61), Wendy Makkena und Kathy Najimy und performten in Schwesterkutten den Filmsong "I Will Follow Him". Bei dieser Reunion plauderte Kult-Nonne Whoopi ein Geheimnis aus: "Ich hatte nie die Absicht, zu singen." Kaum vorstellbar, denn in der Komödie bringt Schwester Mary Clarence neuen Wind in den verstaubten Kirchenchor. Erst Musikproduzent Marc Shaiman hatte die Schauspielerin überzeugen können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de