Larissa Marolt (25) arbeitet weiter an ihrer Schauspiel-Karriere. Nach einigen kleineren Auftritten in Serien wie Anna und die Liebe, "Danni Lowinski" und Mila ergatterte die Ex-GNTM-Kandidatin nun eine Hauptrolle in der beliebten ARD-Telenovela Sturm der Liebe. ”Ich spiele Alicia Lindbergh, eine Ärztin, und das ist natürlich eine große Freude für mich, Teil der 'Sturm der Liebe'-Familie zu sein. Und es ist eine wahnsinnig tolle Rolle”, erzählte die 25-Jährige begeistert im Promiflash-Interview auf dem Oktoberfest.



