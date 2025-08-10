"Sturm der Liebe"-Hauptrolle: Johanna Graen war überrascht

Johanna Graen, bekannt als Gärtnerin Fanny Schätzl in Sturm der Liebe, steht vor einer aufregenden neuen Herausforderung: Sie wird in der kommenden Staffel zur Traumfrau der Serie. Wie sie beim "Sturm der Liebe"-Pressetag anlässlich des 20. Jubiläums der Sendung gegenüber Promiflash erklärte, war dies selbst für sie eine große Überraschung: "Ich war ja eigentlich nur für ein halbes Jahr geplant und dann wurde ich ziemlich schnell gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, das im nächsten Jahr zu machen."

Mit der Einladung, länger zu bleiben und die zentrale Rolle zu übernehmen, kamen sowohl Freude als auch eine neue Verantwortung auf Johanna zu. Gerade in einer Serie, die auf die romantische Entwicklung ihrer Hauptfiguren spezialisiert ist, lastet eine besondere Erwartung auf dem Traumpaar. "Es ist auch eine krasse Herausforderung. Die Traumpaare davor haben das alle sehr toll gemacht", meinte Johanna. Trotzdem überwiegt bei ihr die Begeisterung über die Möglichkeit, zentraler Teil der kommenden Staffel zu sein. Dabei geht es nicht nur um die Rolle – Johanna freut sich auch über die verlängerte Zeit am "Sturm der Liebe"-Set. "Ich konnte mir noch gar nicht vorstellen, zu gehen", betonte die Schauspielerin.

In der neuen Staffel, die im Oktober startet und das 20-jährige Jubiläum der Serie feiert, treffen die von Johanna dargestellte bodenständige Gärtnerin Fanny und der charismatische Koch Kilian, gespielt von Anthony Paul, aufeinander. Ihre gemeinsame Liebesreise könnte nicht romantischer beginnen: Mit einem perfekt zubereiteten Dessert verzaubert Kilian nicht nur Fannys Geschmacksknospen, sondern ergaunert sich damit noch ihr Herz. Doch schon zu Beginn wird ihr Liebesglück auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Kilian soll für seinen noch nicht geschiedenen Bruder Dr. Yannick Rudloff als Ersatzbräutigam einspringen und Larissa Mahnke heiraten, damit sie ihr Erbe antreten kann. Es wird für die Zuschauer also spannend, ob Fanny darüber hinwegsehen kann und Kilian trotzdem eine Chance gibt.

Imago Johanna Graen als Fanny Schätzl in "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Johanna Graen als Fanny Schätzl in "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Johanna Graen als Fanny Schätzl und Anthony Paul als Kilian Rudloff am "Sturm der Liebe"-Set

