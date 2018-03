Es steht musikalischer Nachwuchs an! Auf Instagram ließ Stefanie Kloß (32), Frontfrau und Sängerin von Silbermond, die Schwangerschafts-Bombe platzen: Sie und ihr Liebster, Gitarrist Thomas Stolle, erwarten ein Baby. Müssen eingefleischte Fans jetzt ein Band-Aus befürchten? In ihrem Post gab die werdende Mama Entwarnung: "Es gab für mich zwei Dinge im Leben, an denen ich nie gezweifelt habe: Das Erste war (und ist und bleibt) die Band." Mit der Schwangerschaft gehe nun auch ihr zweiter Lebenstraum in Erfüllung!



