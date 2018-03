Bis zum offiziellen Start kennen Filmfans nur wenige Fakten zur Blade Runner-Fortsetzung – die Geheimniskrämerei des Studios machte auch Darstellerin Sylvia Hoeks (34) fast wahnsinnig! Die Niederländerin, die in dem Blockbuster neben Ryan Gosling (36), Jared Leto (45) und Harrison Ford (75) am Start ist, wurde nach ihrem Casting zweieinhalb Monate nervenaufreibend hingehalten: Sie erhielt weder eine Zusage noch eine Absage – sollte aber andere Projekte ablehnen! "Mein Agent und ich sagten dann zu ihnen, ‘Jetzt sagt uns doch irgendetwas, kriegen wir den Part nun oder nicht?!’", erinnerte sich die Schauspielerin lachend im Promiflash-Interview. Bis zum Filmstart am 5. Oktober müssen sich auch die Hollywood-Fans in Geduld üben: Bis dahin sind nur ganz wenige Infos über den heiß erwarteten Streifen bekannt!



