Kylie Kelce verrät veränderten Tagesablauf mit vier Kindern

Kylie Kelce (33) fühlt sich wohl in ihrem turbulenten Alltag als Mutter von vier Kindern. Seit der Geburt von Finnley vor vier Monaten hat sich so einiges verändert im Haushalt der Kelce-Familie. Vor allem das Abendritual wurde völlig umgestaltet: Ehemann Jason Kelce (37) kümmert sich mittlerweile fast allein um das Zubettbringen der Kinder. "Er ist der Beste darin", schwärmte Kylie gegenüber der Zeitschrift People und ergänzte, dass die Kinder seine Geschichten mit verschiedenen Stimmen und die liebevollen Rückenkratzer sehr schätzen. "Sie sagen mir oft: 'Mama, warum bist du überhaupt hier?'", gab Kylie schmunzelnd zu.

Neben ihrem Leben als Mutter engagiert sich Kylie unter anderem dafür, das Selbstbewusstsein bei Mädchen zu stärken. Zusammen mit Dove unterstützt die Podcasterin ein Projekt, das Mädchen ermutigen soll, beim Sport zu bleiben – trotz möglicher Unsicherheiten in Bezug auf ihren Körper. Kürzlich stellte sie einen Kurzfilm vor, der kleine Sportlerinnen in den Mittelpunkt rückt und zeigt, wie Teamsport nicht nur das Gemeinschaftsgefühl fördert, sondern auch ein positives Körperbewusstsein schafft. "Es ist wichtig, dass Mädchen lernen, ihre Körper für das, was sie leisten können, zu schätzen, statt sich auf ihr Aussehen zu konzentrieren", betonte Kylie.

Sport spielt auch im Familienleben der Kelces eine große Rolle. Kylie und Jason planen, mit ihren vier Töchtern demnächst einen NFL-Spieltag zu besuchen, um Jasons Bruder Travis Kelce (35) anzufeuern. Bisher war dies wegen der späten Abendspiele selten möglich. Doch wie leicht und mühelos Kylie den turbulenten Alltag meistert, überrascht nicht – schließlich berichtete sie bereits, dass sie Herausforderungen wie die Essensplanung als Familie sehr strukturiert angeht. Mit ihrer offenen Art gibt sie dabei einen authentischen Einblick in das Elternsein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Anzeige Anzeige

Instagram / jason.kelce Jason Kelce und seine Tochter Finnley, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern