"Wie heißt er?" – "Ryan!" So sah das verwirrte Gespräch zwischen den "Blade Runner 2049"-Stars Harrison Ford (75) und Ryan Gosling (36) aus, mit dem sie bei der Pressekonferenz in Berlin für laute Lacher sorgten. Harrisons Running Gag: Er tut so, als sei Ryan viel zu unwichtig, um sich den Namen zu merken. Konsequent gab er sich bei dem Promo-Termin im Hotel "Adlon" vergesslich: "Jesus, ich dachte die ganze Zeit, es wäre Brian!"



