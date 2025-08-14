Royals
Michelle schwärmt: Freund Eric Philippi heilte ihre Wunden

- Lisa Federschmidt
Lesezeit: 2 min

Schlagerstar Michelle (53) hat mit Eric Philippi ihre große Liebe gefunden. Die Sängerin, die Deutschland 2001 mit ihrem Song "Wer Liebe lebt" beim Eurovision Song Contest vertrat, zeigt sich in einem Interview mit der Bild so offen wie nie: "Ich spürte schon bei unserer ersten Umarmung, dass er der Mann ist, auf den ich gefühlt die letzten tausend Jahre gewartet habe." Die Nähe zu Eric sei Michelle anfangs ungewohnt gewesen, doch der Sänger gab ihr das Gefühl, endlich anzukommen. "Er ist der einzige, der an meine Seele herankommt", schwärmt sie.

Lange Jahre fiel es Michelle schwer, Vertrauen zu fassen, was auf eine schwierige Kindheit mit alkoholkranken Eltern zurückzuführen ist. Mit Eric fand sie jedoch jemanden, der ihre Mauern durchdringen konnte. "Er erkennt mich, er hat mein Schloss gesprengt. Das hat mir am Anfang ein bisschen Angst gemacht", gibt die Sängerin zu. Heute jedoch genießt sie die wohlige Sicherheit, die ihr Partner ihr vermittelt. Die beiden leben glücklich im Saarland, wo Michelle einen neuen Lebensabschnitt beginnt und sich auch in ihrer Rolle als Großmutter wiederfindet: Im Mai 2024 wurde sie Oma und könnte nicht stolzer sein.

Michelle, die bereits dreimal verheiratet war, hat mit Eric offenbar die Erfüllung gefunden, nach der sie sich so lange gesehnt hat. Die Beziehung zu dem Sänger scheint ihr Leben in vielerlei Hinsicht zu bereichern. Während sie privat ihr neues Glück genießt, bleibt sie in ihrer Karriere der offenen und ehrlichen Art treu, mit der sie ihre Fans immer wieder begeistert. Mit ihrer Lebenseinstellung und der Hingabe zu ihrer Familie zeigt die Musikerin sich so nahbar wie nie zuvor und teilt offen, was echte Liebe für sie bedeutet.

