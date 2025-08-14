Erster Trailer zum neuen Netflix-Drama mit Cillian Murphy

Cillian Murphy (49) zeigt einmal mehr, warum er zu den intensivsten Charakterdarstellern seiner Generation zählt. Im kommenden Netflix-Drama "Steve" verkörpert der irische Schauspieler einen Schulleiter in den 1990er-Jahren, der vor gewaltigen Herausforderungen steht. Steves Reformschule ist von der Schließung bedroht, und auch seine eigene mentale Gesundheit gerät ins Wanken. Doch er gibt nicht auf – besonders nicht, wenn es um die Zukunft seiner Schüler geht. Im Zentrum steht dabei der traumatisierte Teenager Shy, für dessen Wohl er alles riskiert. Der Film ist ab dem 3. Oktober 2025 auf Netflix zu sehen und verspricht viel Drama, wie der erste veröffentlichte Trailer eindrucksvoll zeigt.

Das Werk basiert auf dem Erfolgsroman "Shy" von Max Porter, rückt jedoch die Sichtweise und inneren Kämpfe von Steve stärker in den Vordergrund. Regie führt Tim Mielants, der bereits bei Peaky Blinders eng mit Cillian zusammenarbeitete. Die Geschichte entfaltet sich an nur einem einzigen, chaotischen Tag im Leben des Schulleiters – und begeistert durch ihre fesselnde Erzählweise. Neben dem 49-Jährigen sind auch Emily Watson (58), Tracey Ullman, Jay Lycurgo und Simbi Ajikawo in wichtigen Rollen zu sehen.

Die Dreharbeiten zu "Steve" fanden im Sommer 2024 statt, und auch hier beweist Cillian wieder einmal seine Leidenschaft für komplexe Rollen. Seit seinem Oscar-Gewinn 2023 für "Oppenheimer" gilt er weltweit als einer der bedeutendsten Schauspieler unserer Zeit. Mit "Steve" erweitert er sein Repertoire um eine weitere tiefgründige Figur – und Fans dürfen sich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit ihm freuen: 2026 soll er im Netflix-Projekt The Immortal Man zurückkehren, das als Epilog zur Erfolgsserie "Peaky Blinders" geplant ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy, 2024

Anzeige Anzeige

Cr. Robert Viglasky/Neflix © 2025 Cillian Murphy als Steve in Stanton Wood

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler