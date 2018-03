Packt Laura Osswald (35) demnächst die Umzugskartons? Der Verliebt in Berlin-Star lebt seit einigen Jahren mit Ehemann Krishan Weber und Töchterchen Karline in Washington. Im Promiflash-Interview auf der Bild-Wiesn beim Münchner Oktoberfest verriet die Schauspielerin weitere Details über eine mögliche Rückkehr: "Wir sind auch nur noch ein Jahr da. Wir gehen dann Ende 2018 ganz zurück und nächstes Jahr so partiell." Noch stehe aber nicht fest, wo die neue Heimat der Familie sein wird. Zur Auswahl stünden derzeit Berlin und München.



