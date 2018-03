Läuten da etwa schon bald die Hochzeitsglocken? Model Bonnie Strange (31) schwebt mit ihrem UK-Import Leebo Freeman gerade absolut auf Wolke sieben. Ein öffentlicher Auftritt der Lovebirds jagt den nächsten – die Moderatorin will einfach allen zeigen, wie glücklich sie ist. Dass aus der Romanze tatsächlich bald etwas richtig Ernstes werden könnte, verrieten die beiden gegenüber Promiflash auf dem "Cathy Hummels Wiesn-Bummel by Angermaier" in München – eine Trauung ist nämlich definitiv drin: "Warum nicht! Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun", schwärmte der Tattoo-Hottie ganz verlegen.



