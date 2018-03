Star-Alarm in Bibi Heinickes (24) WhatsApp-Liste! Auf YouTube gehört der blonde Sonnenschein längst zur deutschen Oberliga, aber auch international hat Bibi sich schon einen Namen gemacht. Sie dreht ihre Clips immer wieder mit absoluten Mega-Stars. "Also ich habe mit One Direction gedreht, mit Ed Sheeran, mit Ellie Goulding, Miley Cyrus, Kelly Clarkson, Zara Larsson, oh Gott, habe ich jetzt jemanden vergessen, ich weiß gar nicht mehr alle", erklärte die Video-Produzentin Promiflash auf der BILD Wiesn 2017. Zu dem einen oder anderen Promi hat Bibi auch nach Drehschluss noch Handy-Kontakt. Zum wem genau, verriet die Social-Media-Queen ebenfalls im Interview.



