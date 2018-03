Melancholie im Club der roten Bänder! Am 13. November fällt der Startschuss für die finale Staffel der VOX-Erfolgsserie. Luise Befort (21), Ivo Kortlang, Timur Bartels (22) und Co. können das Ende der gemeinsamen Zeit am Set aber noch gar nicht richtig begreifen, wie sie Promiflash jetzt beim Tribute to Bambi verraten haben: "Man hat es überhaupt nicht realisiert. Es ist nicht greifbar."



