Endlich Klartext von The BossHoss! Vor wenigen Wochen sickerte durch, dass die Cowboys in der kommenden Staffel nicht mehr Gastgeber bei Sing meinen Song sein werden. Der Grund: Die Rocker wollen ein neues Album produzieren – und brauchen dafür mehr Zeit. "Das geht halt Wochen, Monate vorher, danach, währenddessen ist viel zu tun. Wir wollen halt ein neues Album machen und das haben wir im letzten Jahr ein bisschen auf der Strecke gelassen für ‘Sing meinen Song’. Jetzt sind wieder die BossHoss-Fans dran", erklärte Alec Völkel (45) im Promiflash-Interview bei der "Gambler's Night" in Berlin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de