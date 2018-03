Wirklich glücklich hört sich anders an, oder? Pinks (38) Beziehung zu Carey Hart (42) ist eine echte Achterbahnfahrt: In 16 Jahren Beziehung hat sich das On-Off-Paar tatsächlich bereits zweimal getrennt. Vor einigen Jahren gaben sie ihrer Ehe eine neue Chance und bekamen in dieser Zeit zwei zuckersüße Kids. Jetzt sprach die Sängerin in einem Interview mit Bild am Sonntag offen über ihre Beziehung. "Im Moment ist alles gut. Wieder gut", erklärte sie. Eine Äußerung der Zweifach-Mama lässt allerdings stutzen, denn an die große Liebe glaubt sie nicht: "“Ist die Liebe denn nicht immer kompliziert? Ist sie nicht immer auch wacklig und unvollkommen? [...] Ach, wo ist denn das Paar, das sich zu hundert Prozent sicher ist, dass es bis zum Ende zusammenbleiben wird?"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de