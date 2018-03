Ist dieser Song etwa Pietro Lombardi (25) gewidmet? Im Oktober 2016 trennten sich Sarah Lombardi (24) und der Sänger wegen Sarahs Jugendliebe Michal. Ein knappes Jahr hielt die neue Beziehung der ehemaligen DSDS-Kandidatin – aktuell ist Sarah eigentlich glücklicher Single. In einem Instagram-Post trällert die Schönheit nun aber ziemlich emotionale Zeilen: "Würdest du mir verzeihen, so wie ich es nie kann? [...] Kenn' kein Gefühl, das dich jemals vergisst. Da ist nichts, das nicht dein Name ist und all meine großen Tage haben dich alle vermisst." Wen hat Sarah bei dem Song von The Voice of Germany-Kandidatin Dimi Rompos wohl im Kopf?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de