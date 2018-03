Nur sechs Tage vor seinem Tod zeigte sich Chester Bennington (✝41) noch ein letztes Mal total ausgelassen! Der Linkin Park-Frontmann erhängte sich am 20. Juli in seiner Villa in Kalifornien. Jahrelang kämpfte er gegen seine Depressionen, die ihm am Ende das Leben kosteten. Kurz vor seinem plötzlichen Ableben nahm der Sänger mit seinen Bandkollegen und "Hangover"-Star Ken Jeong (48) aber noch einen witzigen Carpool-Karaoke-Clip auf. Und die Aufnahmen, die die Band jetzt auf seiner Facebook-Seite geteilt hat, gehen mitten ins Herz.



