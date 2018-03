Langweilig wird es bei ihm garantiert nicht. Seit 20 Jahren steht Gil Ofarim (35) erfolgreich auf der Bühne. Mit seiner anstehenden "20 Years"-Tour möchte er 2018 auf die vergangene Zeit zurückblicken – und die gemeinsamen Momente mit seinen Fans noch einmal Revue passieren lassen. Die sind nämlich für viele seiner Highlights verantwortlich, wie der Zweifach-Papa Promiflash bei der "My little Pony"-Premiere in Berlin verrät: "Wenn ich zurückdenke, gab es viele Momente auf die ich stolz bin, aber es gab auch verrückte Momente." Wie verrückt, verdeutlicht ein besonderes Beispiel des 35-Jährigen. Witzelnd gibt er zu: Fans wollten seine Unterwäsche klauen!



