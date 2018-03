Für ihn könnte es nicht besser laufen! Michael Patrick Kelly (39) klettert mit seinem aktuellen Album "iD" nicht nur auf den fünften Platz der deutschen Charts, sondern kann sich auch auf eine nahezu ausverkaufte Tour freuen. Der Run auf die Tickets ist aus einem bestimmten Grund so hoch: Nach seiner Sing meinen Song-Teilnahme schart der Kelly Family-Star auch zunehmend junge Fans um sich. Dadurch lernt der 39-Jährige auch ganz neue Seiten an seiner Karriere kennen: "Zuletzt habe ich etwas bei Musical.ly gesehen. Da gibt’s so kleine Kids, die deine Nummer singen. Das ist für mich so eine neue Welt. Also ich bin begeistert!", schwärmt er im Promiflash-Interview.



