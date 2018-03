Paddy Kelly (39) überraschte und überzeugte einfach alle. Mit 33 Prozent wählten die Fans den ehemaligen Kelly Family-Sänger zu ihrem Liebling der vierten Sing meinen Song-Staffel. Mit seinem Charisma, seiner guten Laune, lustigen Kelly-Geschichten und krassen Musikeinlagen haute der 39-Jährige die Zuschauer vom Hocker. Faszination Paddy Kelly – so erklärt seine Schwester Maite (37) im Promiflash-Interview, was diese ausmacht: "Paddy ist super! Und der ist wirklich so. Patrick [...] bringt so ganz viel Wärme. Wie ein Uhu, der klebt alle Menschen zusammen. Das ist ein ganz besonderer Mensch."



