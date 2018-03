Es geht ihm wieder gut! Nach seinem Motorradunfall und anschließendem Krankenhausaufenthalt feierte Gerard Butler (47) jetzt in Los Angeles die Premiere seines neuen Films "Geostorm". Strahlend bewies er, dass er fit ist, scherzte jedoch: "Ich werde niemals 50 sein!" Tatsächlich scheint der schottische Schauspieler wirklich davon überzeugt zu sein, nicht sehr alt zu werden. Im Juli sagte er im Promiflash-Interview auf die Frage, wo er sich in zehn Jahren sehe: "Tot! Das meine ich ehrlich. Weil ich extrem lebe und mich mit dem, was ich so tue, echt kaputt mache. Da denkt man manchmal, dass man es nicht bis zu einem bestimmten Alter schafft."



