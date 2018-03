Am Mittwochabend absolvierte der kleine Emil-Ocean seinen ersten Red-Carpet-Auftritt. Der kleine Spross von Adam sucht Eva-Paar Peer Kusmagk (42) und Janni Hönscheid (27) begleitete seine Eltern in einer Bauchtrage – und bekam plötzlich Hunger! Mitten im Promiflash-Interview meldet sich der Säugling zu Wort, Mama Janni zögerte nicht lang und gab ihrem Kleiner vor laufender Kamera die Brust. Blöde Blicke? Die sind ihr egal. "Weil es das Normalste der Welt ist und weil man auch einfach in der Öffentlichkeit isst. Also warum soll man dann sein Kind nicht in der Öffentlichkeit stillen?" Damit spricht sie vielen Müttern wohl aus der Seele...



