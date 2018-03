Glücksgefühle bei Annett Möller (39)! Die Moderatorin ist Anfang Juli zum ersten Mal Mama geworden und hält ihre Fans seitdem mit süßen Schnappschüssen auf dem Laufenden. Promiflash hat bei der Verleihung der Goldenen Henne nachgefragt, ob sich die Beziehung zu ihrem Liebsten seit der Geburt ihrer kleinen Prinzessin verändert hat. Es sei alles noch viel intensiver geworden, verriet Annett. "Man sieht, wie geht der Partner mit dem Kind um. Das ist echt so, dass ich dahin schmelze und denke: 'Oh Gott, ich habe nicht nur den tollsten Mann an meiner Seite, sondern auch noch den tollsten Papa gefunden'", schwärmte die hübsche Brünette.



