Endlich wird das mysteriöse Polizeifoto aufgeklärt! Im September tauchte ein Schnappschuss in den sozialen Medien auf, der Mike Singer (17) in einem Streifenwagen sitzend zeigt. Seine Fans machten sich sofort große Sorgen: Wurde ihr Idol etwa verhaftet? In einem Interview mit Promiflash erklärte der Sänger jetzt, was wirklich hinter dem Pic gesteckt hatte: "Das war einfach ein Videodreh. Wir haben die Szene für das YouTube-Video gedreht, also für 'Deja Vu', für die erste Single, und wir fanden einfach, dass es eine coole Szene ist und die Leute haben die Szene auch megagefeiert."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de