Stunde der Wahrheit mit Sarah Lombardi (25)! Seit wenigen Tagen liegt Promiflash ein exklusives Bild vor. Darauf zu sehen: Sarah und Noch-Ehemann Pietro (25) gemeinsam im Gym. Für viele Fans ein klares Zeichen: Das einstige Traumpaar scheint sich wieder anzunähern. Die ehemaligen Turteltauben selbst dementieren ein Liebes-Comeback allerdings. In einem Facebook-Livestream steht Sarah ihren Fans jetzt Rede und Antwort – und spricht dort noch einmal Klartext über Pietro, ihr Liebesleben und ihren Traummann: "Ich bin Single und so was von glücklich. [...] Aber natürlich ist es so, dass ich mir die wahre Liebe schon wünsche."



