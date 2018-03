Schlammschlacht oder Aussprache? Jessica Paszka (27) und David Friedrich (28) waren nun auf demselben Event in Köln zu sehen. Aber wie lief ihr Aufeinandertreffen? Zur Verleihung des Deutschen Comedypreises waren beide Ex-Partner eingeladen. In den sozialen Netzwerken ließen sie ihre Fans an dem lustigen Abend teilhaben. Gemeinsame Aufnahmen von Jessi und David? Fehlanzeige! Dabei trug die 27-Jährige einen wirklich heißen Fummel und zog damit mit Sicherheit die Blicke einiger Männer auf sich. Während das It-Girl mit Promi Big Brother-Moderator Jochen Schropp (38) feierte, rockte David mit seinem Ex-Bachelorette-Mitstreiter Domenico De Cicco und dem Bachelor-Traumpaar Clea-Lacy (26) und Sebastian (31) den Dancefloor!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de