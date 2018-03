Sarah Lombardi (25) will nicht mehr zurückblicken! Seit gut einem Jahr ist sie von Noch-Ehemann Pietro (25) getrennt. In einem emotionalen TV-Interview mit Detlef D! Soost (47) hat sie nun ein letztes Mal über die vergangene Zeit gesprochen. Dabei will sie es jetzt belassen und sich nur noch auf ihre Zukunft konzentrieren. Das erklärte die Sängerin jetzt in einem Facebook-Video: "Jetzt ist auch alles ausgesprochen, was es auszusprechen gab. Jetzt ist auch mal gut, das Thema ist jetzt abgeschlossen. Und ja, New Life sozusagen."



