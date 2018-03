Beef zwischen Thore Schölermann (33) und Farid Bang (31)? Der Moderator und der Rapper laufen sich auf der "Fack Ju Ghöte 3"-Premiere in München über den Weg. Das Treffen geht allerdings nicht ganz so glimpflich ab, wie Thore Promiflash im Interview verrät: "Bei Farid Bang bin ich gerade in ein Fettnäpfchen getreten. Ich habe gesagt: Farid Bang mit seiner Gang. Ich fand es lustig und er so: Farid Bang, nicht Gang." Bei der einen unangenehmen Situation bleibt es allerdings nicht. Auch beim zweiten Annäherungsversuch kassiert der ehemalige Verbotene Liebe-Schauspieler einen Korb vom Musiker.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de