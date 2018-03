Zieht es Ex-Rosenkavalier Leonard Freier (32) ins Paradies? Vergangenes Jahr suchte der smarte Sonnyboy in der Kuppelshow Der Bachelor nach der ganz großen Liebe. Obwohl sich seine Auserwählte Leonie Pump nicht als seine Mrs. Right entpuppte, hat er die Hoffnung auf sein "Perfect Match" noch nicht aufgegeben. Das könnte der Sportfan nun bei dem Formatableger Bachelor in Paradise suchen. Auf die Frage, ob er sich eine Teilnahme denn vorstellen könne, gibt er sich im Promiflash-Interview bei der Halloweenparty by Natascha Ochsenknecht (53) verdächtig geheimnisvoll: "Möglich... Vielleicht." Ob er also tatsächlich bald wieder über die Bildschirme flimmert?



