Am 30. Oktober feiert Heidi Klum (44) wieder ihre legendäre Halloween-Party. Das Model zelebriert den Grusel-Tag bereits seit 17 Jahren in New York und setzt mit ihren extravaganten Kostümen jedes Jahr neue Maßstäbe. Auch die deutschen Promis fiebern Halloween entgehen und rätseln jetzt schon, wie Heidi wohl aussehen wird. Sängerin Annemarie Eilfeld (27) ist großer Fan der Model-Mama im Horror-Modus, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Was richtig Monströses fänd' ich mal toll, Werwolf oder so."



