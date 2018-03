Sie hat wirklich allen Grund zu feiern! Ashley Graham (30) wird heute 30 Jahre alt und sollte an diesem runden Geburtstag ordentlich einen drauf machen. Schließlich hat die US-Amerikanerin in den letzten Jahren eine kometenhafte Karriere hingelegt. Sie war nicht nur das erste Plussize-Model auf dem Cover der Sports Illustrated, sondern sicherte sich auch danach etliche Titelseiten auf Magazinen à la Vogue, Elle oder Harper's Bazaar. Für diese beachtliche Laufbahn legte das Mannequin schon früh los: Mit zarten zwölf Jahren wurde sie bei einer Shoppingtour in einer Mall entdeckt!



