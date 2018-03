Die Fans sind bereits gespannt wie ein Flitzebogen! In wenigen Stunden öffnen sich endlich die Pforten von Heidi Klums (44) legendärer Halloween-Party und damit lüftet sich auch das wohlbehütete Geheimnis um das Kostüm des Supermodels. Jedes Jahr lässt sich die 44-Jährige aufs neue schaurig-schöne Looks einfallen. Ob alte Lady, gehäutete Leiche oder schriller Schmetterling – in puncto verkleiden macht der gebürtigen Rheinländerin so schnell keiner was vor! Ihr Kostüm aus dem Jahr 2006 verbirgt hinter der sündigen Apfelschale übrigens einen ganz besonderen süßen Kern...



