Da will jemand hoch hinaus! Jennifer Lopez (48) und ihr Liebster Alex Rodriguez (42) schweben nicht nur auf Wolke sieben, ihrer Liebe wollen sie jetzt auch mit einem neuen Apartment Flügel verleihen – in einem Wolkenkratzer an der New Yorker Park Avenue. Kostenpunkt: 60.000 Euro Miete pro Monat. Ein stolzer Preis, der vermuten lässt, in welchem Rahmen sich ein Kaufpreis bewegen würde. Da im Showbiz gerne Millionen über die Immobilien-Theke wandern, präsentieren wir fünf der teuersten Promi-Butzen der Welt. Eines darf verraten sein: Auf Platz eins lässt sich eine echte Hammerfrau nieder!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de