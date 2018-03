Sind Justin Bieber (23) und Selena Gomez (25) schon längst wieder zusammen? Die Gerüchte um ein Liebescomeback der einstigen Turteltauben verdichten sich von Tag zu Tag. Jelena verbringen nämlich beinahe jede freie Minute miteinander. Vor wenigen Stunden fotografierten Paparazzi die 25-Jährige nun in einem Park in L.A. – allerdings ohne ihren vermeintlichen Liebsten. Doch auch da hatte die Musikerin ein Dauergrinsen im Gesicht. Ein Indiz für ihre wieder aufflammende Liebe? Ein Insider behauptete gegenüber Us Weekly jetzt: "Selena und Justin sind wieder zusammen!" Die Trennung von The Weeknd (27) sei zudem sehr freundschaftlich abgelaufen, wie die Quelle verriet. "Es war nicht weiter dramatisch und es war auch nicht wegen Justin. Aber Selena hatte immer Gefühle für Justin."



