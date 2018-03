Nächste Runde im Mia Rose-Gate? Seit Tagen liefern sich die Ex-Bachelor-Kandidatinnen Sarah Nowak (26) und Melanie Müller (29) eine erbitterte Social-Media-Schlammschlacht. Der Grund: Das ehemalige Playboy-Bunny wird ihr Töchterchen ebenfalls Mia Rose nennen. Im Promiflash-Interview packt jetzt Sarahs beste Freundin Liz Kaeber (25) aus, was sie über den Babybeef denkt: Für sie gibt es nur eine Mia Rose. "Für mich ist Mia Rose alles, was Sarah betrifft. Und das andere, darüber mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken oder habe mich weder damit befasst noch sonst irgendwas", erklärte der TV-Star ganz gelassen.



