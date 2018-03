Sarah Nowak (26) oder Sarah Harrison – das ist hier die Frage! Schon in wenigen Tagen ist es soweit: Bei der Ex-Bachelor-Kandidatin und ihrem Schatz Dominic Harrison (26) wird es richtig ernst. Am 11. November steht die Hochzeit des Paares an. Da stellt sich doch gleich die Frage: Welchen Nachnamen wird das Model eigentlich annehmen? Promiflash hat nach eurer Meinung gefragt und ihr seid euch sicher – 87,6 Prozent der Umfrageteilnehmer (1.400 Stimmen) glauben, dass Sarah bald eine Harrison sein wird. Nur 12,4 Prozent (198 Stimmen) halten es für wahrscheinlich, dass die werdende Mami ihren eigenen Nachnamen behalten wird.



