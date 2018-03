Ende September rollte eine Schockwelle über die Schwiegertochter gesucht-Fangemeinde: Kultkandidat Ingo (27) ist in der aktuellen Staffel der Kuppelsendung nicht mehr dabei. Auch wenn der charmante Brillenträger selbst die Gründe für sein Show-Aus nicht kennt, stellt er seine Zeit mit Vera Int-Veen (50) nicht infrage: "Also, ich bereue es auf jeden Fall nicht", sagte er im Promiflash-Interivew. Bis heute denke er immer wieder gerne an die Dreharbeiten zurück.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de