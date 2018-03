Kehrt sie zurück in die Heimat? Vor knapp einem Jahr zog Daniela Katzenberger (31) mit Sack und Pack nach Mallorca. Ihr Normalo-Dasein auf der Sonneninsel genießt sie mit Mann Lucas Cordalis (50) und Töchterchen Sophia (2) in vollen Zügen. Das Leben im Urlaubsparadies hat aber nicht nur Vorteile, wie Daniela jetzt in einem Facebook-Lice-Video verrät. Ihrer Tochter zuliebe möchte sie ihre mallorquinischen Zelte aber vorerst trotzdem nicht abbrechen: "Ich weiß nicht, ob sie (Sophia, Anm. d. Red.) die Lebensqualität auch in Deutschland hätte. Ich wär' vorsichtig, sie da jetzt rauszureißen."



