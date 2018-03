Michelle Hunzikers (40) Mädels wissen ganz genau, was sie wollen! Die schöne Moderatorin ist stolze Mama von drei Töchtern und betonte bereits in der Vergangenheit immer wieder, wie gerne sie noch ein weiteres Kind haben würde. Die aufkeimenden Schwangerschaftsgerüchte um Baby Nummer vier musste Michelle aber vor Kurzem dementieren. Auch wenn es noch etwas dauert, wissen ihre Mädchen Celeste (2) und Sole (4) schon genau, welches Geschlecht ihr Geschwisterchen mal haben soll. "Also, sie fragen jeden Tag nach einem Brüderchen, aber ich weiß nicht, ob es ein Brüderchen werden wird", erzählte Michelle im Promiflash-Interview. Für sie und ihren Mann Tomaso wären sowohl ein Sohnemann als auch ein Töchterchen vollkommen in Ordnung.



