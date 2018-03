Inci Sencer (24) spricht Klartext im Mia-Rose-Durcheinander! Zwischen den Ex-Bachelor-Kandidatinnen Melanie Müller (29) und Sarah Nowak (26) herrscht aktuell ziemlich dicke Luft. Der Grund: Der Name ihrer Töchter! Melli taufte ihre Kleine Mitte September auf Mia Rose. Nur wenige Wochen später gab auch Sarah bekannt: Sie und ihr Schatz Dominic (26) wollen ihrer noch ungeborenen Tochter denselben Namen geben. Zu viel für Melanie: Sie stänkerte öffentlich gegen die baldigen Eltern. Kürzlich mischte plötzlich noch eine weitere Person mit: Inci Sencer. Auch sie deutete an, ihren baldigen Nachwuchs Mia Rose zu nennen. Warum das einfach total praktisch wäre, verriet die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin jetzt im Promiflash-Interview: "Ja, den Namen Mia Rose finde ich wirklich cool, weil, man darf's nicht vergessen, wenn wir Ex-Bachelor-Kandidatinnen irgendwo auf dem Spielplatz oder so sitzen, muss halt nur einer den Namen rufen."



