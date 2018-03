So haben die Fans Dagi Bee (23) noch nie gesehen! Die YouTuberin ist schon lange bekannt für ihre kreativen Haarstylings: Ob mit blonder, lilafarbener oder wie aktuell mit brauner Mähne – bei Dagi weiß man nie, mit welcher Frisur sie als Nächstes überrascht. Trotzdem schafft es die Videoproduzentin jetzt, noch eine Schippe draufzulegen. Auf der GLOW Beauty Convention in Berlin tauchte die 23-Jährige plötzlich mit grünen Haaren auf. Ob sie sich dabei wohl von Perückenprofi Kylie Jenner (20) inspirieren ließ? "Also, es ist ja meine erste Perücke, an Kylie Jenner habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. [...] Sie macht es halt ein bisschen professioneller und ein bisschen mehr. Sie hat ja 20.000 Perücken. Also ich bin noch ein Newbie darin", verriet der Social-Media-Star im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de