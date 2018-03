Hochzeitsüberraschung bei Valentina Pahde (23)? Nach ihrem Beziehungs-Aus mit Ex-GZSZ-Star Raúl Richter (30), im Oktober 2016, wurde es extrem ruhig um das Liebesleben der Blondine. Lediglich mit einem Foto heizte sie die Gerüchteküche um einen neuen Mann in ihrem Leben im Sommer dieses Jahres an. Jetzt befeuerte die Schauspielerin die Vermutungen allerdings gewaltig. Auf der Hochzeit von BFF Iris Mareike Steen (26) konnte die Blondine den Brautstrauß ergattern. "Ich heirate bald? Ja, es stimmt, ich habe den Brautstrauß gefangen, worüber ich mich auch sehr gefreut habe, aber ich glaube, ich habe gleich wieder alles versaut, indem ich den Brautstrauß vergessen habe", plauderte Valentina im Promiflash-Interview auf der Glowcon 2017 in Berlin aus.



