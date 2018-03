Wie reich sind die britischen Royals wirklich? Die Diskussion um das Vermögen der Königsfamilie ist neu entfacht. Der Grund: Die “Paradise Papers”. Diese Dokumente enthüllen, dass Stars und Politiker wie zum Beispiel U2-Sänger Bono (57), ihr Vermögen in Steueroasen angelegt haben. Nun soll auch Queen Elizabeth II. (91) in dem Steuerskandal verwickelt sein. Diese Papiere regen zu Spekulationen an: Wie viel Geld haben die Queen, Prinz William (35), Herzogin Kate (35) und Co. eigentlich? Das Privatvermögen von Queen Elizabeth II. beträgt laut dem Magazin Forbes im Jahr 2016 456 Millionen Euro – dieses Geld stammt aus ihrem Herzogtum Lancaster.



