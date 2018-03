Sie sorgten für die große Liebesüberraschung nach dem Staffelende von Love Island: Mike Heiter und Elena Miras wurden ein Paar! Dabei war er kurze Zeit zuvor noch mit Chethrin Schulze (25) zusammen und sie an Jan Sokolowsky vergeben. Im Promiflash-Interview erklärt das Paar jetzt, wie die anderen Islander auf ihre Liebe reagiert haben: "Von meiner Seite habe ich jetzt nur Glückwünsche bekommen, also wir haben eigentlich nur Glückwünsche bekommen von allen und es ist jetzt keiner irgendwie sauer oder so, also nicht, dass ich wüsste." Auch mit Jan sei alles in bester Ordnung.



